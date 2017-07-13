Musul’dan kaçan sivilleri böyle vurdular

Musul'da, Irak ordusunun IŞİD terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda öldürülen bir teröristin üzerinden çıkan video kaydında, IŞİD'lı keskin nişancıların kentten kaçmaya çalışan sivilleri vurduğuna dair görüntüler çıktı. Video'da Özbek oldukları konuşmalarından belli olan IŞİD'li teröristlerin, acımadan öldürdükleri insanların feryat ve çığlıklarında zevk alırcasına gülerek ve hakaret ederek yanıt verdikleri görüldü.

Musul’daki Sünnilere ait Musuliye Televizyonu’nda yer alan haberde, Musul operasyonu sırasında öldürülen bir IŞİD’li teröristin üzerinden çıkan video kaydında, IŞİD’li keskin nişancıların kentten kaçmaya çalışan sivilleri nasıl vurdukları yer aldı.

Görüntülerde, IŞİD mensubu keskin nişancıların Musul'un batısındaki eski kent bölgesinde sıkışan sivillerin hareketliliğini izlediği görülürken, evlerini terk edip güvenli bölgelere sığınmak isteyen sivillerin hedef alındığı görüldü. Teröristler acımadan öldürdükleri insanların feryat ve çığlıklarından zevk alırcasına gülerek ve hakaret ederek yanıt verdikleri video kaydında, IŞİD’li teröristlerin konuşmalarından Özbek oldukları anlaşıldığı belirtildi.

HANGİSİNİ VURACAKLARINI KONUŞTULAR

Görüntülerde, sokağa çıkan sivillerden hangisini vuracaklarını kendi aralarında konuşurken IŞİD’lilerden biri en arkadaki hedefi vurmasını istiyor. Videodan duyulan seslere göre, teröristler, sivili vurduktan sonra gelen çığlık ve ağıtlara aldırmadan adeta kahkahalara boğuluyor. Videoda yer alan görüntülerden birinde de keskin nişancı teröristler, evlerinden çıkan bir kadın ve bir erkeği hedef alıyor. Teröristler erkeği vurduktan sonra kadın “Öldü, öldü” diye çığlıklar atıyor. Durumdan memnun bir şekilde kahkahalarına devam eden teröristlerden biri kadının feryadına “Evet öldü. Kurşunum şu an kalbinin ortasında” diye yanıt veriyor.

DHA