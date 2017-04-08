Musul’dan korkunç haber: Onlarca sivili öldürüp elektrik direklerine astılar

IŞİD'in Musul'da kendi kontrolündeki bölgelerden kaçmaya çalışan 140 sivili vahşice öldürdüğü iddia edildi.

Rudaw’ın haberine göre, IŞİD geçen pazartesi ve salı günleri Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.

Öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu iddia edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Musul’un batı yakasındaki eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur kalmış durumda.

Bu siviller, IŞİD’in öldürme tehdidinden dolayı evlerini terk edip güvenli bölgelere geçemiyor.

Irak Ordusu'na bağlı güvenlik güçleri, 24 Ocak’ta uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle kentin doğu yakasında kontrolü sağlamıştı.