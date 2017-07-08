Müzik festivalinde feci kaza!

İspanya’nın başkenti Madrid"de düzenlenen prestijli müzik festivallerinden Mad Cool’da gösteri yapan bir akrobat 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Akrobatın ölümünden sonra festivalin iptal edilmemesi eleştirilere neden oldu.

Mad Cool Müzik Festivali'nin Alt-J ile Green Day konserleri arasında 30 metre yükseklikte altı açık cam bir küpün içinde gösteri yapan akrobat Pedro Aunión Monroy, binlerce kişinin gözleri önünde düşerek yaşamını yitirdi. 1975 doğumlu akrobata ilk müdahale organizasyonun sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından hastaneye kaldırılan Aunión kurtarılamadı.

Kazanın vince bağlı olan güvenlik ipinin kopması yüzünden meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Festival yönetimi ise organizasyonun devam edeceğini ancak festivalin bugünkü programının açılışında akrobat anısına kısa bir anmanın yapılacağı açıklandı. Öte yandan pek çok kişi sosyal medyada akrobatın ölümü üzerine organizasyonun iptal edilmemesini eleştirdi. DHA