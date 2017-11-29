NASA: Mars’ta yaşam formu arayacağız

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2020 yılında gerçekleşmesi öngörülen Mars görevinde uzaylı yaşamı arayacağını duyurdu.

NASA Mars 2020 isimli projesinde, geliştirdiği insansız izci aracıyla, kırmızı gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020 Temmuz veya Ağustos’ta uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak. Mars 2020 projesinde görev alan bilim insanı Ken Farley, “Bu görevde toplayacağımız örnekler, evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap verebilir” dedi.

NASA bünyesindeki Jet Propulsion Laboratory’nin (JPL) geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde aracın Mars yüzeyinde Curiosity uzay aracı için tehlike olan alanlara gidebilecek dayanıklılıkta olacağı söylendi. 2020 yılında gerçekleşecek olan görevde uzaylı yaşam formları araştırmaları, UFO gözlemcisi Scott C Waring’in NASA Curiosity aracının gezegende çektiği birkaç fotoğrafta uzaylı yaşamına ait kanıt görmesini iddia etmesiyle hayata geçiyor.

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Waring kendi internet sitesinde, Curiosity aracının çektiği fotoğraflarda hiyeroglif kanıtlar ve gezegenin yüzeyindeki taşlara çizilmiş uzaylı resimleri gördüğünü iddia etmişti. Konuyla ilgili NASA, gezegende gözlemlenen yolların yüzeydeki su tarafından oluştuğunu ve Mars’ta yaşam bulmanın gittikçe zorlaşabileceğini söyledi.

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Daha önce yedi kez Mars yüzeyine başarılı bir şekilde araç yollayan NASA, Mars 2020 projesi dışında gelecek yıllarda kırmızı gezegene astronot yollamayı hedefliyor.