NASA paylaştı… Satürn’ün son fotoğrafı

NASA'nın Satürn'deki uzay mekiği Cassini'nin görev süresi tamamlandı. 13 yıldır Satürn'de yaşanan değişimleri gözlemleyen uzay mekiği Satürn atmosferine girerek son görevini yerine getirdi. Mekikten çekilen fotoğrafı ise NASA, "Satürn'ün en güzel fotoğrafı" cümlesiyle paylaştı.

NASA, 1997’de gönderdiği ve 2004-2017 yılları arasında Satürn’ün yörüngesinde görev yapan Cassini uzay mekiğinin çektiği son fotoğrafları yayımladı. 13 yılı aşkın bir süredir Satürn’de olanları gözlemleyen Cassini, geçtiğimiz ay Satürn’ün atmosferine girerek Dünya ile bağlantısını sonlandırdı ve görevini tamamladı.

Cassini’nin “Satürn’e veda’ isimli bir fotoğrafı NASA tarafından bugün paylaşıldı. Sosyal medya ve dış basında yer alan haberlere konu olan fotoğrafın hikayesi ise bir hayli ilginç. Satürn’ün atmosferine girip Dünya ile iletişimini koparmadan 2 saat önce çekilen ve toplam 80 geniş açılı kamera sayesinde çekilen görüntüler, Satürn’ün bütün detaylarını gözler önüne seriyor.

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Fotoğraflar kırmızı, yeşil ve mavi filtreler ile tamamlanırken bu sayede fotoğraf en doğal haliyle gözler önüne serildi. Mozaik olarak tasarlanan karede Satürn’ün 6 Ay’ı görülürken toplam 42 fotoğraf bir araya getirildi.