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NATO genel sekreteri Türkiye’yi aradı

Alman vekillerin Konya'daki NATO üssüne ziyaretine Ankara'nın izin vermemesinin ardından devreye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg girdi. Stoltenberg'in her iki tarafa itidal çağrısı yaptığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr
15:0416 Temmuz 2017
Dünya
NATO genel sekreteri Türkiye’yi aradı
Alman vekillerin Konya'daki NATO üssüne ziyaretine Ankara'nın izin vermemesinin ardından devreye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg girdi. Stoltenberg'in her iki tarafa itidal çağrısı yaptığı kaydedildi.

Almanya ile Türkiye arasında gerilen ilişkiler dün yeni bir dönemeçten geçmişti. Pazartesi günü Alman vekillerin Konya’daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaret etmesine Ankara’nın olumsuz yanıt vermesi sonrasında konu NATO’ya sıçradı.

a İlgili Haber Son dakika... Ankara Alman vekillere yine izin vermedi Almanya ile Türkiye arasında büyük krize sebep olan İncirlik Üssü'nün ardından Ankara'nın Alman vekillerin Konya'daki askerleri ziyaretine izin verilmediği açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün Almanya ve Türkiye’nin dışişleri bakanlarıyla görüştüğü ortaya çıktı. Reuters haber ajansı başta İncirlik Üssü olmak üzere, Almanya’da bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye iade edilmemesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da Türklerle bir araya gelmesinin engellenmesi gibi sorunların olduğu iki ülkenin dışişleri bakanları Sigmar Gabriel ve Mevlüt Çavuşoğlu’na itidal çağrısı yaptığını ifade etti.

NATO’nun bir sözcüsü, “Almanya ile Türkiye arasında bir ziyaret için her iki tarafın da kabul edebileceği bir tarih belirlenmesini umut ediyoruz” dedi. Stoltenberg’in de iki ülke arasındaki görüş ayrılığının sonlandırılmasını istediği kaydedildi.

Son güncelleme: 15:0616.07.2017
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