NATO: Rusya’nın yasadışı ve gayri meşru Kırım ilhakını tanımıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile düzenlediği basın toplantısında, “Rusya'nın yasadışı ve gayri meşru Kırım ilhakını tanımıyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “NATO, Ukrayna'ya güçlü, pratik ve politik destek sağlamaktadır. Aynı zamanda Ukrayna'da NATO'ya destek sağlamaktadır. Afganistan, Kosova, Akdeniz'den bütün NATO misyonlarına ve operasyonlarına katkı sağladığı ve Afrika’nın kuzeydoğusundaki korsanlarla mücadelede yardımlarından dolayı Ukrayna'ya minnettarız. Bu nedenle NATO ile Ukrayna arasındaki ortaklık, birbirimizi güçlendirmeye yardım ettiğimiz güçlü bir karşılıklı ortaklıktır. Bunun için ve ayrıca bu ortaklığı geliştirme konusundaki kişisel bağlılığınız ve kişisel liderliğiniz için minnettarım” dedi.

“Sadece Doğu Ukrayna’daki durumu tartıştık. Çatışma can almaya devam ediyor. Çatışmalarda 3 bini sivil olmak üzere 10 binden fazla kişi öldürüldü. Minsk Anlaşmaları, barışa giden tek yol olmaya devam ediyor ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Rusya binlerce askerini Ukrayna’dan çekmeli ve askeri ekipmanla militanları desteklemeyi durdurmalı” şeklinde konuştu.

Stoltenberg, NATO, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğine taviz vermeden devam ediyor. Rusya’nın yasadışı ve gayri meşru Kırım ilhakını tanımıyoruz ve tanımayacağız. NATO Müttefikleri ayrıca Ukrayna silahlı kuvvetlerine askeri eğitim veriyor ve NATO danışmanları her gün Ukrayna’nın güvenlik ve savunma reformlarını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna hükümetinin reformları uygulamak ve yolsuzlukla mücadele etmek için attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, “Bu ilerlemeyi geliştirmenizi öneririz. Bu reformlar, tüm Ukraynalılar için güvenlik ve refahı sağlamak ve Ukrayna’yı NATO’ya yakınlaştırmak için gereklidir” şeklinde konuştu.

“Ukrayna, siyasi geleceğini ve güvenlik alanındaki geleceğini açıkça belirledi” ifadelerini kullanan Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, “Bugün, üyelik planı hakkında tartışmaya başlayacağımızı açıkça belirtmiştik ve bu tartışma için bizim önerilerimiz memnuniyetle kabul edildi” dedi.