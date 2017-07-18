NATO’dan Konya krizi hakkında açıklama

Almanya ile Türkiye arasında ilişkilerin gerilmesine sebep olan Konya'daki NATO Üssü hakkında Brüksel'den açıklama geldi. NATO sözcüsü, Türkiye'ye baskı yapılmayacağını ifade etti.

Ankara-Berlin arasında büyük krize sebep olan İncirlik Üssü’nün ardından geçtiğimiz hafta Konya’daki NATO Üssü’ne Alman vekillerin alınmaması diplomatik ilişkileri germişti.

Ankara, ertelemeye Almanya’nın 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olarak aranan kişilere iltica hakkı tanımasıyla ilişkilerde yaşanan gerginliği gerekçe göstermişti. Konya’daki üsse Alman vekillerin gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin geri çevrilmesi sonrasında Almanya, NATO’ya çağrıda bulunmuş ve Ankara yönetimine baskı yapılmasını talep etmişti. Fakat Almanya’nın bu talebine NATO’dan resmi açıklama bugün geldi.

Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO üssünde görevli Alman askerlerini ziyaretinin Türkiye tarafından ertelenmesi ile patlak veren gerilimde NATO’dan bir açıklama daha geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in sözcüsü Piers Cazalet, NATO genel merkezinin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayarak Almanya’dan gelen Türkiye’ye baskı yapılması taleplerini geri çevirdi.

NATO sözcüsü Brüksel’de yaptığı açıklamada, “iki tarafla da temasta bulunulduğunu” belirterek “konunun hızla çözülmesini umduklarını” belirtti. Cazalet, müzakerelerin hedefinin “her iki taraf için de kabul edilebilir bir ziyaret tarihinin belirlenmesi” olması gerektiğini de belirterek Konya’da konuşlu AWACS keşif uçaklarının başka bir üsse kaydırılmasının şu an gündemde olmadığını vurguladı.

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Ombudsmanı Hans-Peter Bartels, Konya ile ilgili anlaşmazlıkta NATO’yu Almanya’ya destek vermeye çağırarak Türkiye’nin tavrını değiştirmemesi durumunda NATO üssünün başka bir partner ülkeye nakledilmesi çağrısında bulunmuştu.

Alman Sosyal Demokrat Parti’nin savunma politikası sözcüsü Rainer Arnold da Passauer Neueste Nachrichten gazetesine konuştu. Arnold, “Eylül ayındaki Federal Meclis Genel Kuruluna kadar Konya’daki askerleri ziyaret etmek mümkün olmadığı takdirde NATO ile Alman askerlerinin Konya’dan çekilmesi konusunu görüşmemiz gerekir. İş ciddileştiği takdirde derhal tepki gösterebilmek açısından federal hükümetin NATO ile yeni bir üs bulunması için görüşmesi gerektiğini” belirtti.