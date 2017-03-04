Nazi fotoğraf albümlerinden 2. Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Askerleri'nin Nazileri mağlup ettikten sonraki fotoğrafları gün yüzüne çıktı.
1945 yılında İkinci Dünya Savaşının son günlerine ait karelerde Berlin'in yaşadığı yıkım gözler önüne seriliyor.
Havadan çekilen bir karede şehrin ünlü parlemonto binası Reichstag'ın yıkılmış hali net bir şekilde görülüyor. Sokaklarda ise zaferi kutlayan Rus askerlerinin sevinç halindeki görüntüleri var. Nazi Almanya'sının yenilgisinin kalıcı simgesi haline gelen parlemonto binasının üzerinde dalgalanan Sovyet bayrağı dikkat çekiyor.
Rus askeri Vassili J. Subbotin kitabında yer inanılmaz görüntüler, Berlin'deki Alman parlamento binasına konan Sovyet bayrağının ikonik fotoğrafını içeriyor.
Savaş kalıntılarını inceleyen 2 Rus askeri
Sovyet Kızıl Ordu'da görev yapan Mareşal Georgy Zhukov, Reichstag kalıntılarını incelerken görülüyor.
Savaştan sonra Alman parlamento binasının havadan görünüşü gösteriliyor.
Nazi birliklerinin teslim olmasından sonra, zaferlerini bir fotoğrafla taçlandıran Rus askerleri, Reichstag binasının önünde görülüyor.
Reichstag'ın duvarlarına bir esir tarafından yazılan mesajlar.
Reichstag'ın içinden çıkan dikkate değer fotoğraflar, duvarlarda ve sütunlarda oluşan tahribatlar savaşın etkisini gözler öününe seriyor.
Sokaklarda zaferi kutlayan Rus askerlerinin sevinç halindeki görüntüleri
Çarpıcı çekimler ve olayların ilgi çekici hali, Rus askeri Vassili J. Subbotin'in Reichstag Stormed adlı kitabında yayınlandı.
Bombalanmış bir binanın enkazında oturan bir asker...
Alman SS birlikleri, Berlin'deki 1936 Olimpiyat oyunlarında dinlenirken.
Fin askerleri tarafından, Sovyet birliklerini korkutmak için desteklerle karlar arasına montelenmiş, soğuktan donan bir Sovyet askeri, 1938. Finli askerler, soğuktan donarak ölen Sovyet askerini psikolojik savaş malzemesi olarak böyle kullanmış.
Bir Alman askeri, kumanyasını Rus bir anneyle paylaşırken, 1941.
Siperde donarak ölen 2 Sovyet eri, Finlandiya, 1940. Sovyetler, birliklerini Finlandiya ön cephelerine kadar getirmek zorundaydı. Bazı Sovyet askerleri güneyliydi ve Finlandiya' da soğuk kış şartlarına alışkın askerlerle karşılaştırıldığında, kışın bu kadar zor şartlarda geçeceğini düşünmüyorlardı. Yiyecek ve erzak sıkıntısı çok büyüktü ve kış şartlarında savaşmak için yeterli eğitim ve teknikleri yoktu. Siperleri çalı çırpı ile kaplayıp, üzerini karla örterek sıcaklığı 1, 2 derece artırmaya çalışıyorlardı.
Bir Rus ajanı, Finlandiya'daki infazı sırasında gülümserken, 1942.
Stalin'in büyük oğlu Yakov Dzhugashvili Almanlar tarafından yakalandığında, 1941.
Yakov Dzhugashvili, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Kızıl Ordu'da görev alıyordu ve Almanların, Sovyetler birliği istilasının ilk anlarında yakalandı. Yakov Dzhugashvili'nin ölümüyle ilgili hala bir çok söylenti dolaşmakta.
Stalin, oğlunun yakalandığını, Almanlar ona bu fotoğrafı yolladığında öğrendi. Hala dolaşan söylentilere göre "salak kendini vurmayı da mı becerememiş?", "korkaklar gibi teslim olmuş" şeklinde küçük oğlu Vasily'e söyleniyormuş.
Savaşın sonlarına doğru, Almanların, Stalin'in oğlu ile Stalingrad'da esir düşen bir Alman mareşali takas etmek istedikleri fakat Stalin'in bir ere karşılık bir mareşali vermeyeceğini söylediği şeklinde dedikodular yayıldı. Yakov Dzhugashvili'ni kamp güvenliği tarafından bu şekilde vurularak öldürüldü.