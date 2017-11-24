Netanyahu doğruladı: Gizlice iş birliği yapıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Suudi Arabistan'la istihbarat paylaşımına hazır oldukları ve İsrail Enerji Bakanı'nın, Suudi Arabistan ile ülkesinin İran'a karşı 'gizli iletişim halinde olduğunu' söylemesinin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu "Arap ülkeleriyle sonuç veren iş birliği genellikle gizli" dedi.

İsrail’in ilk Cumhurbaşkanı Ben Gurion’ı anmak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Netanyahu, İsrail’in bazı Arap ülkeleri ile ‘gizli iş birliği’ içinde olduğunu doğrulayarak bu uygulamaların gelişerek artmasını umut ettiğini belirtti.

“Arap ülkeleriyle sonuç veren iş birliği genellikle gizli” diyen İsrail Başbakanı bu bağların ‘daima gizlilik içinde yürütüldüğünü’ söyledi.

İLGİLİ HABER İran: Olası bir savaş İsrail'in yok olmasıyla sonuçlanır

‘AKSİ TAKDİRDE YABANCI KÖLECİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDA KALIRLAR’

Ynet internet sitesinin aktardığına göre İsrail Başbakanı “Ben Arap ülkeleri ile olan bu ilişkilerin gelişmeye devam edeceğine ve barış alanının genişlemesi sonucunu vereceğine inanıyorum. Komşu ülkelerin sakinleri bizimle iş birliği yapacak çünkü aksi takdirde yabancı kölecilerle iş birliği yapmak zorunda kalırlar” dedi.

İLGİLİ HABER Son dakika... Lübnan askerleri İsrail sınırında 'hazır ol'a geçti

İsrail, Körfez’deki monarşilerle ve bölgedeki diğer Müslüman ülkelerle İran’a karşı ‘ortak çıkar ve tehditlere’ vurgu yaparak iş birliği yapıyor.

İsrail’in resmi olarak bölgede sadece Mısır ve Ürdün ile diplomatik ilişkileri var. Geçen hafta İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Tel Aviv’in ‘ birçok Müslüman ve Arap ülkesi ile gizli ilişkileri’ olduğunu ifade etmişti.

Kasım başında da İsrail Genelkurmay Başkanı General Gadi Eizenkoy, Suudi Arabistan’ın Alaf gazetesine verdiği demecinde, ülkesinin İran konusunda Suudi Arabistan ile ‘istihbarat paylaşımı yapmaya hazır olduğunu’ duyurmuştu.