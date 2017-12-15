New York davası: Türk Hava Yolları’ndan tanık

İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili duruşma 13'üncü gününde. Reza Zarrab'ın itirafçı olmasıyla tek sanık olan Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için THY'den Hamza isimli bir uzmanın tanıklık yapacağı açıklandı.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan ABD’li gazeteci Adam Klasfeld, THY’de görevli Semra İbrahimi Hamza’nın savunma tanığı olacağını duyurdu.

Klasfeld, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Hamza’nın uçuş bilgilerini doğrulayacağını söyleyerek, “Türk aksanıyla akıcı bir İngilizce konuşuyor. Genel olarak kimin ne zaman nereye gittiğini anlatıyor” ifadesini kullandı.

ABD’li gazeteci Pete Brush’ın aktardığı tweet’te ise, Atilla’nın söz almadan önce THY çalışanının Atilla’nın 10 Nisan 2013’te İstanbul’dan Barcelona’ya uçtuğunu söyledi. Brush’ın aktardığına göre “O gün Atilla’nın Süleyman Aslan’ın yasaları çiğnemesine yardım etmişti”.

Detaylar geliyor…