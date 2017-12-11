Terör saldırısı şüphesi… New York’ta patlama… Çok sayıda yaralı var!

ABD'nin en popüler kentlerinden New York bir patlama sesiyle sarsıldı. New York Polis Departmanı, Twitter'da Manhattan'da bir patlama meydana geldiğini açıkladı. İtfaiye ekipleri patlamanın otobüs terminalinde olduğunu duyurdu.

Yetkililer patlamanın detaylarını henüz açıklamazken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Meşhur Times Meydanı’ndan sadece birkaç blok ötede olan olay yerinde bomba imha ekipleri de yer alırken bazı metro hatları boşaltıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama yerel saatle 6:30 sularında gerçekleşirken yetkililerin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da polisin üzerinde kablolar olan bir cihaz olan bir adamı gözaltına alarak etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Manhattan’daki patlamanın ardından bölgedeki turistler kaçarken izdiham yaşanırken, bazılarının yaralandığı öne sürüldü. WABC News’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberde patlama sonrasında birçok insanın arbedede yaralandığı belirtildi.

Twitter’da bazı kullanıcılar, bölgede çok sayıda polis olduğunu söylerken Reuters’ın aktardığı haberde patlamanın 8. cadde, 42. sokakta gerçekleştiği belirtildi..

Detaylar geliyor…