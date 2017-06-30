New York’ta hastanede silah sesleri: Yaralılar var

New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silah sesleri duyuldu. Hastanede çok sayıda yaralı olduğu bildirilirken polis operasyon düzenliyor.

ABD’nin New York kentindeki Bronx Lebanon Hastanesi'nde silah sesleri duyuldu.

Yetkililer, 2 kişinin yaralandığını bildirirken, olaya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.

ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.