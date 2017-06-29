Norveçli cani bulmuş da bunuyor

Norveç'te 2011 yılında düzenlediği çifte saldırıyla Norveç'i kana bulayan Anders Behring Breivik tartışma yaratan bir hamle yaptı.

Yakın zamanda adını Fjotolf Hansen olarak değiştiren Breivik, hapishane şartlarının insan haklarına aykırı olduğunu söyleyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitti.

Müslüman karşıtı aşırı sağcı Hansen, Norveç’te 77 kişiyi öldürmüş ve bir manifesto hazırlayarak tartışma yaratmıştı. Ülkede verilebilecek en üst ceza olan 21 yıl hapis cezası alan Hansen’in avukatı Oeystein Storrvik, Strasburg’a yaptıkları başvurunun amacının, mahkumun maruz kaldığı izolasyona dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Mart ayında Norveç yargısına başvuran Hansen, 3 odalı hücresinde tamamen dış dünyayla izole bir halde yaşıyor. Spor salonuna giriş izni olan Hansen’in bir televizyonu, PlayStation konsolu, internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarı, kendi yemeğini yapmak için bir alan ve çamaşır makinesi bulunuyor.