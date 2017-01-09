Nusret, İngiliz basınına haber oldu

Sosyetik kasap olarak ünlenen Nusret Gökçe çektiği tuhaf videolar nedeniyle İngiliz basınına konu oldu.

Sosyetik kasap olarak ünlenen Nusret Gökçe çektiği tuhaf videolar nedeniyle İngiliz basınına konu oldu.

İngiliz Independent gazetesi “Indy100” isimli sayfasında Nusret’in videolarını haber yaptı. Haber, “Şimdiye kadar viral olan tüm tuhaf videoların arasında, bu muhtemelen en garip olanı” yorumuyla verildi.

Haberde, “10 binden fazla izlenen ve 14 bin beğeni alan videoda, gözlüklü bir adam T Bone biftek kesiyor” deniliyor.

Kendine has tavrıyla et kesen Nusret için, “Gerçekten, 32 saniyelik video boyunca bir adam biftek kesiyor. Bize inanmıyor musunuz? O zaman izleyin” yorumunu yapan gazete, Twitter hesabındaki bir videoyu paylaştı.

“Herkes aynı fikirde. O inanılmaz” denilen haberde Nusret’in restoran sahibi olduğu belirtiliyor.

Nusret geçen yaz Dominik’te çektiği bir video nedeniyle haberlere konu olmuştu. Las Tarrenas'ta bir puro imalathanesine giden Nusret, bir kadının puro sardığı sırada baldırına vurarak çektiği videosunu “Sen baldırda seversin dedi” notuyla Instagram hesabından paylaşınca tüm Türkiye’nin tepkisini çekmişti.