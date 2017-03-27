Güney Koreli savcılar, azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye için yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

O ülkede büyük olay… Eski Devlet Başkanı için yakalama kararı istediler

Güney Koreli savcılar, azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye için yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Savcılar Park’ın tutuklanmaması halinde bilgisayar hard disc’leri gibi delillerin yok edilebileceğini savundu.



Bu ay başında Park, Anayasa Mahkemesi’nin onama kararının ardından azledilmiş ve dokunulmazlık zırhını kaybetmişti.

Eski Devlet Başkanı, yakın dostu Choi Soon-sil’in büyük firmalarda para sızdırmasına göz yummakla itham ediliyor. Park ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Park, arkadaşı Choi Soon-sil'yi sahne arkasından iktidarı idare etmeye izin vermekle suçlanıyor. Eski Devlet Başkanı’nın yakın dostu Choi'nin devlete ait gizli belgelere ulaşmasına izin verdiği iddia ediliyor.

Güney Koreli şirketlerden büyük miktarda para sızdırmakla suçlanan Choi, dolandırıcılık ve idari yetkiyi kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutuluyor.

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'a göre; Anayasa Mahkemesi, Park'ın devlet sırlarını koruyan yasaları çiğneyerek, birçok belge sızdırdığına ve devlet işlerine Choi'nin müdahil olmasına izin vererek hukuku ihlâl ettiğine hükmetti.