Avrupa’dan Trump’ın kararına sürpriz destek! | Son haberler

ABD'nin Kudüs kararının ardından tüm dünyadan tepki yağarken sürpriz bir Avrupa ülkesinden Donald Trump'a destek haberi geldi.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çek Cumhuriyeti, İsrail-Filistin barışının imzalanmasından önce Kudüs’ün 1967 sınırları çerçevesinde İsrail’in başkenti kabul edilmesini tanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada “Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Dış İlişkileri Konseyi kararlarının ardından diğer AB ülkeleriyle birlikte Kudüs’ü, hem İsrail’in hem de gelecekteki Filistin devletinin gelecekteki başkenti saymaktadır” ifadeleri yer aldı.

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