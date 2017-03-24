‘Obamacare’ oylaması ertelendi

ABD'de Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmalar nedeniyle Trump'ın Obama'nın sağlık sigortasının sonlandırılması ve yeni sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili oylama ertelendi.

ABD'de Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmalar nedeniyle Trump'ın Obama'nın sağlık sigortasının sonlandırılması ve yeni sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili oylama ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama yürürlüğe konulan sağlık reformunun sonlandırılması ve yerine yeni sağlık sisteminin getirilmesini öngören oylama ertelendi. Oylamanın Cumhuriyetçi Parti üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Erteleme kararının ardından Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrı yapan Trump, Temsilciler Meclisi’nden onay çıkmadığı takdirde “Obamacare” olarak adlandırılan sağlık sisteminin yürürlükte kalacağını söyleyerek Cumhuriyetçileri uyardı.

Çok sayıda Cumhuriyetçi partili Temsilciler Meclisi üyesinin Obama döneminde yürürlüğe giren yasanın iptaline karşı çıkması üzerine teklifin yasalaşması için gerekli çoğunluğa ulaşılamayacağı anlaşılmış ve parti yönetimi Perşembe günü yapılması öngörülen oylamanın bir gün ertelenmesini kararlaştırmıştı.

Trump yönetiminin yasa teklifi sağlık hizmetlerinde piyasa ekonomisine dayalı bir uygulamayı öngörüyor. Trump, seçim kampanyası sırasında sağlık sigortasına değişikliğe gidileceğini vadetmişti. Yedi yıl önce yürürlüğe giren sağlık sigortası reformundan 20 milyon Amerikalı yararlanıyordu ve Obama’nın yasası sayesinde sağlık sigortası olmayan Amerikalıların oranı yüzde 16’dan yüzde 9’a düşmüştü.

Ancak Trump yönetimi kamu harcamalarını artırdığı gerekçesiyle Obama’nın sağlık sistemini sonlandırmak istiyor.