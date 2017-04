Obez çiftin hayatı lunaparkta ‘roller coaster’a binemeyince değişti!

Evlendiklerinde kilolu olan ve fast food ağırlıklı beslenen Lexi - Danny Reed çiftinin hayatı lunaparkta 'roller coaster'a binemeyince değişti. Çift o gün zayıflamaya ve sağlıklı yaşamaya karar verdi. Son hallerini görenler gözlerine inanamadı.

İrlanda’da 26 yaşındaki Lexi ve 28 yaşındaki Danny Reed çifti, birbirlerini çok seviyordu. Çiftin ortak problemi ise aşırı derecede fazla olan kilolarıydı. Düğünlerinde Danny 126 kiloyken Lexi ise 217 kilodaydı. Bir zamandan sonra aldıkları kilolar sağlıklarını ve psikolojilerini etkilemeye başladı. Çift aşırı kiloları nedeniyle em psikolojik hem de fiziksel olarak yorgun düşmüşlerdi. Lexi ve Danny’nin hayatını ise bir gün gittileri lunapark değiştirdi.



Dailymail’de yer alan habere göre; Lexi ve Danny çifti lunaparka gidip ‘roller coaster’a binmek istedi. Ancak aşırı kilolu oldukları için binemeyecekleri söylendi. Lexi o gün yaşadığı durumu “Lunaparka gidip ‘roller coaster'a binmenin hasretini çekiyordum. Bir kez sırada beklerken bana buna binmek için çok kilolu olduğum söylendi. Bu nedenle binememiştim. Çok utandım” sözleriyle anlattı. Çift o günden sonra hem günlük hayatını hem de sağlığını etkileyen kilolarından kurtulmaya karar verdi.



Daha önce günde 4 bin kalori alan ve hiç sebze yemeyen Reed çifti, artık diyet yaparak sadece kilo vermek değil aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek istiyordu. İlk başta kendileri için bir ay boyunca hiç fast food yememeyi hedefleyen çift zamanla bu hedefin 30 günün üzerine çıkabileceklerini gördüler. Yaptıkları diyet ve spor sayesinde daha sağlıklı beslenip kendilerini daha zinde hissediyorlardı. Lexi 109 kilo verirken Danny 31 kilo verdi. Çift yaşadıkları değişimi anlatmak için Instagram üzerinden ‘Fat Girl Fed Up' kullanıcı adıyla hesap açıp an be an takipçileriyle paylaştılar.

İşte Lexi ve Danny’nin son hali…