Obsesif kompulsif bozukluğu olan genç yaşadığı aşkı böyle anlattı

Obsesif kompulsif bozukluğu yaşayan bir kişi, yaşadığı aşkı anlattı. Gencin, yaşadığı aşkı anlattığı anlar sosyal medya binlerce kez paylaşıldı.

Onu ilk gördüğümde beynimdeki her şey sustu diyen obsesif kompulsif bozukluğa sahip Neil Hilborn’un ağzından aşk deneyimi… Normal şartlarda her an düşünen birisi olan Neil için o an derin bir sessizlik olmuş…

Videoda, aşık olduğu kadınla ilk tanışmalarını, beraber eve çıkmalarını anlatan genç, ilk başlarda her şeyin güzel olduğunu, rahatsızlığından dolayı yaptığı şeylerin aşık olduğu kadının da hoşuna gittiğini anlattı. Beraber eve çıktıkları ilk zamanlarda evin kapısını 18 kere kitlediğini anlatan genç “Kendisini güvende hissettiğini söylüyordu” dedi.

Aşık olduğu kadının daha sonra kendisini terk ettiğini söyleyen genç artık kapıları kilitlemediği anlattı.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR?

Anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişiler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı ritüelleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıldan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.