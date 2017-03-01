Öğrencilerin dikkatini artırmak için uyguladığı yöntem şaşırttı

Öğretmenlerin kendilerine göre eğitim öğretim yöntemleri var ancak Illionis şehrinde bir öğretmenin yaptıkları fazlasıyla ilgi uyandırdı.

Öğretmenlerin kendilerine göre eğitim öğretim yöntemleri var ancak Illionis şehrinde bir öğretmenin yaptıkları fazlasıyla ilgi uyandırdı.

Illionis’in Round Lake bölgesinde bir öğretmenin, öğrencilerin verimini artırmak için uyguladığı yöntem herkesin takdirini kazandı. Yöntem hem basit hem ilginç, tenis toplarını sandalyelere yapıştıran Amy Maplethorpe isimli öğretmen, bu şekilde daha verimli ders işlediklerini savundu.

DAHA İYİ ODAKLANIYORLAR

Bu yöntemi uygulayan öğretmenin, öğrencilerinin büyük çoğunluğu otizmli veya down sendromlu. Öğretmen ilgili durum için “Sandalyelerin belirli kısımlarına yerleştirilen tenis topları sayesinde duyusal açıdan sorunları olan otizmli ve down sendromlu öğrenciler derslere daha iyi odaklanıyorlar” şeklinde bir açıklamada bulundu. Amy adlı öğretmen projesinden Facebook'ta bahsettikten hemen sonra insanların ilgisini çekti ve veliler aynısını evlerinde uygulayacaklarını belirttiler.