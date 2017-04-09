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Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderen ödüllü öğretmene hapis cezası!

Öğrencisiyle ilişki yaşayan ve ona çıplak fotoğraflarını gönderen ödüllü öğretmen hapse mahkûm edildi.

Sozcu.com.tr
10:369 Nisan 2017
Dünya
Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderen ödüllü öğretmene hapis cezası!
Öğrencisiyle ilişki yaşayan ve ona çıplak fotoğraflarını gönderen ödüllü öğretmen hapse mahkûm edildi.

Dava ABD’nin California eyaletine bağlı San Luis Obispo kentinde görüldü. Mahkemede 36 yaşındaki Tara Stumph’ın Arroyo Grande Lisesi’nde çalışırken, 2014-2015 yılları arasında, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle ilişki yaşadığı belirtildi.

2013’te Yılın Öğretmeni seçilen Stump’ın evli ve üç çocuk annesi olduğu öğrenildi.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre; mahkeme, altı ay hapse mahkûm ettiği Stumph’ın 4 yıl süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

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Ergenlik çağındaki gençlerle temasa geçmesi yasaklanan Stumph, ayrıca danışmanlık hizmeti alacak. İtiraf pazarlığına giren Stumph, verilen karara itiraz etmedi.

Haberde, “seks suçlusu” olarak kayıtlara geçmeyeceği belirtilen Stumph’ın itiraf pazarlığına yanaşmaması halinde, 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği aktarıldı.

Stumph’ın 1 Mayıs’ta hapse gireceği öğrenildi. Mağdur genç tarafından açılan diğer dava ise 11 Mayıs’ta görülecek.

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Son güncelleme: 10:5109.04.2017
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