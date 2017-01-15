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Öğrencisiyle birlikte olan kadın öğretmen yakalandı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Nort Port şehrinde dans eğitmenliği yapan bir kadın, 15 yaşındaki bir çocuğun yatağında çıplak bir halde yakalandı.
Sozcu.com.tr
14:0615 Ocak 2017
Dünya
Öğrencisiyle birlikte olan kadın öğretmen yakalandı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Nort Port şehrinde dans eğitmenliği yapan bir kadın, 15 yaşındaki bir çocuğun yatağında çıplak bir halde yakalandı.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre; 38 yaşındaki Lauren Debenedetta, reşit olayan kız öğrencisiyle cinsel münasebet kurduğu iddiasıyla bu hafta yakalandı.

Haven Dance Studio adlı bir dans okulu bulunan Debenedetta, küçük çocuğa karşı cinsel saldırı ve gayriahlaki tutumla suçlanıyor.

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North Port Sun gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre; 15 yaşındaki kızın üvey babası, 19 Aralık günü Debenedetta’yı kızın yatağında buldu.

Mahkeme belgelerinde ikilinin öpüştüğü ve başkaca cinsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

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Son güncelleme: 14:1815.01.2017
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