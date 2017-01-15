Öğrencisiyle birlikte olan kadın öğretmen yakalandı

ABD medyasına yansıyan haberlere göre; 38 yaşındaki Lauren Debenedetta, reşit olayan kız öğrencisiyle cinsel münasebet kurduğu iddiasıyla bu hafta yakalandı.
Haven Dance Studio adlı bir dans okulu bulunan Debenedetta, küçük çocuğa karşı cinsel saldırı ve gayriahlaki tutumla suçlanıyor.
North Port Sun gazetesinin mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre; 15 yaşındaki kızın üvey babası, 19 Aralık günü Debenedetta’yı kızın yatağında buldu.
Mahkeme belgelerinde ikilinin öpüştüğü ve başkaca cinsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.