Öğretmenden şoke eden ifadeler: ‘Yalnız ve mutsuzdum öğrencimle ilişkiye girdim’

Sydney’de 34 yaşındaki kadın öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen, yarı yaşındaki öğrencisiyle, 'yalnız ve mutsuz olduğu için ilişkiye girdiğini' söyledi.

Avustralya’nın başkenti Sydney’de yaşanan olayda öğretmen, çalıştığı okulda tanıştığı öğrencisiyle defalarca ilişkiye girip öğrencisini cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Öğretmen mahkemede, 2015 yılında öğrencisi ile ilk tanıştığı dönemlerde öğrencinin yalnız ve mutsuz olduğunu sanıp öğrenciyi mutlu etmek için ilişkiye girdiğini söyledi. Öğretmen ve öğrencinin ilişkisi 2016 yılında üç ay kadar sürdüğü açıklandı. Öğretmenin mutsuz bir evliliği olduğu da belirtildi.

Adı açıklanmayan öğretmen, öğrencisi ile defalarca sınıfta ve okulun deposunda buluşup ilişkiye girdiğini söyledi.

Mahkemede, gözyaşları içinde kendisinin de çocukken yalnızlık yaşadığını ve bu yüzden öğrencinin yalnız kalıp üzülmesini istemediğini söyleyen öğretmen hakkında mahkeme nihai kararını 13 Aralık'ta verecek.