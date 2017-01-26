Öğretmene şantaj: Cinsel içerikli fotoğraflarımızı polise veririm!

ABD'de hemen hemen her gün yaşanan öğretmen-öğrenci skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olay biraz çapraşık...

ABD'de hemen hemen her gün yaşanan öğretmen-öğrenci skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez olay biraz çapraşık...

Teksas eyaletinde bir ortaokulda çalışan öğretmen, reşit olmayan öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

Öğrencisi ise öğretmenine ilişkilerini ifşa etmekle şantaj yaparak, tam 28 bin dolar para sızdırdı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre; Thao Doan, Raul Quintanilla Sr. Ortaokulu’nda çalışıyordu.

Olay, ailenin çocuklarının öğretmeniyle olan ‘uygunsuz’ ilişkisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

ANNESİ MESAJLARI GÖSTERDİ

Polis tutanaklarına yansıyanlara göre; anne, 27 yaşındaki Doan’ın oğluna büyük miktarda para verdiğini ve onu illegal amaçlar için kullandığını öne sürdü.

Ayrıca okul yetkililerine, oğlunun Doan’dan para talep ettiğini yansıtan kısa mesajların ekran görüntülerini gösterdi.

Mesajlarda Doan’ın çocuğa parasının kalmadığını söylediği görülüyor. Çocuk ise parayı getirmezse, birlikte çekilen fotoğraflarını polise göstermekle tehdit ediyor.

Doan sonunda polise itirafta bulunarak, öğrencisiyle Instagram ve başkaca sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurduğunu ve 2015 yazında bir parkta seks yaptıklarını söyledi.

Okulda jimnastik öğretmeni olarak kayıtlı bulunan Doan’ın 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.