Okulda böyle ceza görülmedi! Öğrencilere dondurulmuş bezelyelerin üzerinde diz çöktürüyorlar

Çin'deki bazı okullarda, öğrenciler dondurulmuş bezelye üzerinde diz çökerek cezalarını alıyorlar. Birçok kuruluş buna karşı çıksa da, eğitimin toplum için çok önemli olduğunu düşünüyorlar.

Okullarda düzen ve disiplini sağlayan kurallar vardır elbet ama birazdan öğreneceğiniz dünyanın farklı yerlerindeki bazı okullarda uygulanan bu kurallara çok ama çok şaşıracağınız kesin!

İngiltere’de az arkadaş kuralı: Bu okullarda öğrencilerin çok arkadaş edinmesi yasak. Sebebi ise bu çağda kalıcı olmayacak olan arkadaşlıklar çocuğu zedeleyebiliyor.

Tokyo’da saç yasağı: Tokyo’daki bazı okullarda çocuğun saçı, kendi renginde olmalı. Hatta bu yüzden öğretmenler aileden çocuğun eski fotoğraflarını bile isteyebiliyor.

New York’ta ise bazı kelimeler yasak: Fakirlik, yoksul olmak, boşanma gibi bazı kelimeler çocuklarda kötü etkiler yaratacağı gerekçesi ile yasak.

Kırmızı mürekkep yasağı: Avustralya’da, öğrencileri agresif yaptığı ve kanı, şiddeti temsil ettiği gerekçesi ile kırmızı renkte yazan kalemler yasak.

El kaldırma: Nottinghamshire’daki bir okulda ise el kaldırma yasağı var. Hatta bu birçok okula da sıçramış durumda. El kaldırma sistemi, sadece aynı kişilerin derse katılmaları demek. Bu yüzden el kaldırmak yasak.

Parfüm yasağı: Pennsylvania’daki bir lisede bir öğrencinin parfüm ile yanmasından sonra okullarda parfüm ve deodorant yasaklandı.

Tuvalet sınırı: Chicago’da ise tuvalet sınırı bulunuyor. Her öğrenci dönem içinde, ders anında sadece 3 kez tuvalete gidebiliyor. Sebebi ise çocukların bunu bir kaçamak olarak kullanmaları.

Dondurulmuş bezelyelerin üzerinde diz çökme: Çin’deki bazı okullarda, öğrenciler dondurulmuş bezelye üzerinde diz çökerek cezalarını alıyorlar. Birçok kuruluş buna karşı çıksa da, eğitimin toplum için çok önemli olduğunu düşünüyorlar.