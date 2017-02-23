Öldüğü sanılan genç cenaze törenine götürülürken hayata döndü

Hindistan'da köpek ısırdıktan sonra yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç, cenaze töreni için taşınırken yolda 'uyandı.'

Kumar Marewad isimli genç bir sokak köpeği tarafından ısırıldıktan sonra ateşlendiği için ailesi tarafından hastaneye getirildi.

Hastanede durumu daha da kötüleşen Marewad’ın ailesine doktorlar enfeksiyonun tüm vücuda yayıldığını, bu sebeple kendilerini “en kötü duruma” alıştırmalarını söyledi.

Yaşam destek ünitesinde bağlanan Marewad ailesi tarafından son anlarını evinde geçirmesi için hastaneden çıkarıldı.

Times of India gazetesinin haberine göre aile, bir süre sonra hareket etmediğini ve nefes almadığını gördükleri çocuklarının öldüğüne kanaat getirdiler.

BİR ANDA GÖZLERİNİ AÇTI

Köyde cenaze töreni için hazırlık başladı. Marewad’ın ‘cansız bedeni’ tören için iki kilometrelik yol boyunca taşındı. Bu sırada olağanüstü bir olay yaşandı.

17 yaşındaki genç gözlerini açtı, ellerini ve ayaklarını hareket ettirmeye başladı.

Olay karşısında şoka giren aile ve köylüler Marewad’ı hastaneye yetiştirdiler.

Gencin suni teneffüs cihazına bağlandığını belirten doktoru, “Köpek ısırmanın bir beyin enfeksiyonuna (meningoensefalit) neden olduğundan şüpheleniyoruz” dedi.