Ölen eşiyle aynı yatakta 6 gün

İngiliz Russell Davison, kanserden hayatını kaybeden eşini morga götürmedi, 6 gün boyunca aynı yatakta yattı.

İngiltere, hayatını kaybeden eşinin yanında altı gün boyunca uyuyan adamı konuşuyor…

Derby kentinde yaşayan Russell Davison’ın 50 yaşındaki eşi Wendy Davison, geçtiğimiz 21 Nisan´da rahim kanserinden hayatını kaybetti. Eşinin cansız bedenini hastaneye teslim etmek istemeyen Davison bunun yerine altı gün boyunca eşinin cesediyle uyudu.

Davison, bu deneyimin harika bir duygu olduğunu ve herkesin tecrübe etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bir anda ülkede olay olunca açıklama yapmak durumunda kalan Davison, eşinin cesedinin morga kaldırılmasını istemediğini ve bu davranışıyla, ölüme ilişkin tutumları değiştirmek istediğini söyledi.

Davison, ölümün toplumda bir tabu olarak görüldüğünü ve hiç kimsenin konuşmak istediği bir konu olduğunu söyleyerek “Eşimin morga götürülmesini ve cenaze işleri ile ilgilenen kişilere teslim etmeyi istemedim. Ona toprağa verilinceye kadar bakabileceğimizi düşündüm. Yatak odamızda yatırdım ve böylece onun yanında uyuyabildim” diye konuştu.