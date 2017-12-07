Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Olimpik sporculara tecavüz eden doktor 60 yıl ceza aldı

ABD'yi sarsan tecavüz skandalında son perde... Aralarında altın madalyalı McKayla Maroney olmak üzere yüzlerce kadın jimnastikçiyi taciz eden ve cinsel saldırıda bulunan "Şeytan doktor" lakaplı Larry Nassar hapis cezasına çarptırıldı. Nassaar 60 yıl hapis cezası aldı.

Sozcu.com.tr
21:317 Aralık 2017
Dünya
Olimpik sporculara tecavüz eden doktor 60 yıl ceza aldı
ABD'yi sarsan tecavüz skandalında son perde... Aralarında altın madalyalı McKayla Maroney olmak üzere yüzlerce kadın jimnastikçiyi taciz eden ve cinsel saldırıda bulunan "Şeytan doktor" lakaplı Larry Nassar hapis cezasına çarptırıldı. Nassaar 60 yıl hapis cezası aldı.

ABD ulusal jimnastik milli takımındaki genç kadınları uyuşturarak onlara tecavüz eden ve bilgisayarında çocuk istismar materyalleri bulunan “Şeytan Doktor” lakaplı 54 yaşındaki Larry Nassar’a hapis cezası verildi.
nassar

Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alan sporcu McKayla Maroney’nin, geçtiğimiz aylarda, “Benim güvenimi yok etti, vücudumu istismar etti ve ruhumu derinden yaraladı. Müsabakadan bir gün önce bana ilaç verdi ve ertesi gün onun yatağında uyandım” dediği cani doktor hakkında çocuk pornosu bulundurma suçlarından 60 yıl hapis cezası verildi.

İLGİLİ HABERDünyaca ünlü jimnastikçi 7 yıl tacize uğramışDünyaca ünlü jimnastikçi 7 yıl tacize uğramış
ABD Grand Rapids Bölge Savcısı Janet Neff, kararı açıklarken kariyeri boyunca Michigan State Üniversitesi jimnastik takımını ve kadınlar takımında görevli olan Nasser’ın karar sonrası yıkıldığı belirtildi. Hakim kararı verirken, 120’den fazla kurban ve yakınlarının tanıklığını merkeze aldığını dile getirdi.

Son güncelleme: 22:2207.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar