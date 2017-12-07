Olimpik sporculara tecavüz eden doktor 60 yıl ceza aldı

ABD ulusal jimnastik milli takımındaki genç kadınları uyuşturarak onlara tecavüz eden ve bilgisayarında çocuk istismar materyalleri bulunan “Şeytan Doktor” lakaplı 54 yaşındaki Larry Nassar’a hapis cezası verildi.
Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya alan sporcu McKayla Maroney’nin, geçtiğimiz aylarda, “Benim güvenimi yok etti, vücudumu istismar etti ve ruhumu derinden yaraladı. Müsabakadan bir gün önce bana ilaç verdi ve ertesi gün onun yatağında uyandım” dediği cani doktor hakkında çocuk pornosu bulundurma suçlarından 60 yıl hapis cezası verildi.
ABD Grand Rapids Bölge Savcısı Janet Neff, kararı açıklarken kariyeri boyunca Michigan State Üniversitesi jimnastik takımını ve kadınlar takımında görevli olan Nasser’ın karar sonrası yıkıldığı belirtildi. Hakim kararı verirken, 120’den fazla kurban ve yakınlarının tanıklığını merkeze aldığını dile getirdi.