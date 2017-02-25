Orhan Pamuk: Lenin’e saygı duyarım ama…

Rus basınına konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 1917 Bolşevik Devrimi lideri ve SSCB kurucusu Vladimir Lenin'e saygı duyduğunu, fakat Lenin'in insanları diğer insanları öldürmeye gönderdiğini, bu yüzden de eleştirdiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 1917 Bolşevik Devrimi lideri ve SSCB kurucusu Vladimir Lenin'e saygı duyduğunu, fakat Lenin'in insanları diğer insanları öldürmeye gönderdiğini, bu yüzden de eleştirdiğini söyledi.

Orhan Pamuk yaptığı açıklamada, “Lenin’in şahsiyetine saygım var, fakat kütüphanenin önünde insanların hayatını dikte eden ve insanları diğer insanları öldürmeye gönderen şahsın anıtının olmaması lazım” ifadelerini kullandı

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Sputnik'in haberine göre, resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesine konuşan Pamuk Lenin’le ilgili eleştirilerini şöyle ifade etti:

“Rusya’da ilk kez bulunmuyorum. Burada bir çok şeyin değişmesi hoşuma gidiyor. Lenin Kütüphanesi (Moskova’da) önünde (Rus yazar Fyodr) Dostoyevski’nin anıtının bulunması hoşuma gidiyor. Ben Lenin’in şahsiyetine saygım var, fakat kütüphanenin önünde insanların hayatını dikte eden ve insanları diğer insanları öldürmeye gönderen şahsın anıtının olmaması lazım. Kütüphanenin önünde kağıt ve kalem sahip olan birisinin anıtı olmalı.”

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Pamuk, laikliği savunan Türk bir ailede doğduğunu ve kendisini Avrupalı olarak gördüğünü de vurguladı.

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Rusya geçen ay Orhan Pamuk’a yabancı dilde edebiyat dalında ödül verdiğini açıklamıştı.