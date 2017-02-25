Orhan Pamuk: Lenin’e saygı duyarım ama…

Orhan Pamuk yaptığı açıklamada, “Lenin’in şahsiyetine saygım var, fakat kütüphanenin önünde insanların hayatını dikte eden ve insanları diğer insanları öldürmeye gönderen şahsın anıtının olmaması lazım” ifadelerini kullandı
Sputnik'in haberine göre, resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesine konuşan Pamuk Lenin’le ilgili eleştirilerini şöyle ifade etti:
“Rusya’da ilk kez bulunmuyorum. Burada bir çok şeyin değişmesi hoşuma gidiyor. Lenin Kütüphanesi (Moskova’da) önünde (Rus yazar Fyodr) Dostoyevski’nin anıtının bulunması hoşuma gidiyor. Ben Lenin’in şahsiyetine saygım var, fakat kütüphanenin önünde insanların hayatını dikte eden ve insanları diğer insanları öldürmeye gönderen şahsın anıtının olmaması lazım. Kütüphanenin önünde kağıt ve kalem sahip olan birisinin anıtı olmalı.”
Pamuk, laikliği savunan Türk bir ailede doğduğunu ve kendisini Avrupalı olarak gördüğünü de vurguladı.
Rusya geçen ay Orhan Pamuk’a yabancı dilde edebiyat dalında ödül verdiğini açıklamıştı.