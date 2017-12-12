Ortadoğu’da algısı en yüksek isim Erdoğan

ABD merkezli araştırma kuruluşu Pew, Ortadoğu'da yürüttüğü çalışmanın ardından Türkiye'nin bölgede en çok etkisini artıran ülke olarak algılandığını açıkladı.

Pew’un araştırmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede en yüksek olumlu algıya sahip lider olarak dikkat çekerken Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Rusya’nın da Ortadoğu’daki etkinliğini artırdığı belirtildi.

Erdoğan’a bakışın en olumlu olduğu ülke %66’lık bir oranla Lübnan olurken, Lübnan’ı %59 ile Tunus takip ediyor. Erdoğan’ın en olumsuz olarak algılandığı ülke ise %15 ile İsrail. Pew araştırmasında Ürdün ve Tunus’ta Erdoğan algısının iyileştiği görülürken, “Erdoğan’a bakışta Tunus’ta 2014’e göre %10’luk yükseliş var. Ürdün’de ise 2015’e göre %7’lik bir çıkış yaşandı” ifadesi kullanıldı.

Ankete Türkiye’den katılanlar arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu %7 ile en düşük orana sahipken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi %12 oranında kalıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların en olumlu algıladığı lider ise %23’le Suudi Arabistan Kralı Selman.

İLGİLİ HABER Netanyahu doğruladı: Gizlice iş birliği yapıyoruz

Araştırmada incelenen bir diğer konu ise ülkelerin Orta Doğu’da 10 yıl öncesine kıyasla ne derece etkin olduğu. Bölgede Türkiye’nin etkisinin artığını düşünenlerin oranı ortalamada %63 seviyesinde. Bu oran incelenen diğer ülkeler arasında en yüksek oran. Türkiye’nin etkisinin artığını en çok düşünler ise %76’yla Ürdünlüler.

Pew araştırmasına göre Orta Doğu’nun ‘en sevilmeyen lideri’ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Araştırmaya Türkiye’den katılanların %79’u Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildirirken, olumlu görüş verenlerin oranı %7’de kaldı. Ancak artaştırma kapsamındaki diğer ülkelerde Netanyahu konusundaki görüşler daha da kötü. Ürdün’deki katılımcıların %96’sı, Lübnan’daki katılımcıların ise %99’u Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildiriyor.