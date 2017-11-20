Örümcek ısırığı kolunda delik açtı

Örümcekleri sevin ya da sevmeyin, onu gördüğünüz yerde kaçmanız ve yardım çağırmanız gerekiyor!

İngiltere'nin güney kıyısı Torbay’da 13 yaşındaki Jamie Harrison’ın kolunu ısıran örümcek az kalsın küçük çocuğun ölümüne neden oluyordu. Örümceğin zehiri öyle etkiliydi ki Harrison’ın kolunda bir delik açtı.

Yukardan koluna düşen (widow spider) örümceği 13 yaşındaki Jamie Harrison’ın kolunu ısırdı. Basit bir zehirlenme vakasından çok daha öte olan olayda küçük çocuk ölümden döndü. Dokuların ölmesine neden olan örümcek Harrison’ın elinde inanılmaz bir yaraya neden oldu. Söz konusu örümceklerin eski eşyaların arasında kıyafetlerin içinde saklandığı tahmin ediliyor.

Harrison’ın elindeki yara önce küçük bir kızarıklık olarak ortaya çıktı. İltihaplanan yara, gittikçe karardı ve antibiyotik tedavisi de işe yaramadı. Çocuğun kolunda döküntüler de oluşmaya başladı. Kocaman bir delik oluştu.

Öncelikle, bazı okurlarımıza rahatsızlık vereceğim için özür dilerim. Karadul örümceği (Latrodectus mactans), zehirli örümcek türleri içinde bulunan, yüreklere en çok korku salan örümcekler arasında ilk sıralarda yerini alır.

Karadullar (widow spider) dünya üzerinde birçok yerde yaşarlar ama en çok görüldükleri yer Güney Amerika'dır. Bu da sıcak bölgeleri tercih ettiklerinin göstergesidir. Ama Jamie Harrison’ın ısırılma olayında olduğu gibi İngiltere gibi ılıman okyanus ikliminin görüldüğü bölgelerde de karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Örümcek sokması durumunda yara mutlaka tedavi edilmelidir. Agresif bir yapıya sahip olan karadullar;kayaların, bitkilerin, yığınların diplerinde yaşarlar. Soğuk hava ve kuraklık, karadulların bina içlerine girmelerine neden olur.