Oscar gecesinde Trump’a göndermeler

Oscar gecesi ABD Başkanı Trump'a göndermelerle doluydu... Törenin sunucusu Jimmy Kimmel canlı yayında Trump'a Twitter üzerinden mesaj gönderdi.

89. Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu üstlenen Jimmey Kimmel gecesinin açılış konuşmasında söze, “Akademi Ödülleri şu an dünyada izleniyor, bizden nefret eden 225’ten fazla ülkede” diye başladı.

The Late Night Show’un sunucusu Kimmel, “Başkan Trump’a teşekkür etmek istiyorum. Hatırlar mısınız geçen sene Oscar’ın ırkçı olduğu söyleniyordu. Onun sayesinde artık bu konuşulmuyor” dedikten sonra Kimmel, Trump’ın hemen her konuda fikrini paylaşmak için kullandığı Twitter’ı şovunun bir parçası haline getirdi.



Canlı yayında telefonunu cebinden çıkaran Kimmel, “Hey Donald Trump, uyanık mısın?” notunu, “Meryl sana selam söylüyor” etiketiyle paylaştı. Kimmel’ın sözünü ettiği, Trump’ın kendisine karşı sözleri nedeniyle eleştirdiği aktrist Meryl Streep’ti.

Ocak ayında yapılan Golden Globe Ödül Töreni’nde Streep, Trump’a karşı çok sert bir konuşma yapmış; buna karşılık olarak Trump ise ünlü aktristin “abartılmış” olduğunu söylemişti.

Sunucu Kimmel, bu olaya atıfta bulunarak 20’nci kez Oscar’a aday gösterilen oyuncu için “abartılmış performansları için Meryl Streep’e hak etmediği bir alkış verebilir miyiz” diyerek salondan alkış istedi.

Tören için toplanan kalabalık Streep’i ayakta alkışladı.

EN POLİTİK OSCAR

“En politik Oscar töreni” olarak adlandırılan gecede, Trump’ı eleştiren sadece Jimmy Kimmel değildi. Gece boyunca ödül alan pek çok isim Trump’a göndermelerde bulundu.

Ödül sunmak için sahneye çıkan Meksikalı aktör Gael Garcia Bernal, “Bir Meksikalı olarak, bir Latin Amerikalı olarak, bir göçmen işçi olarak, bir insan olarak bizi birbirimizden ayıran her tür duvara karşıyım” dedi.

Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’nı Satıcı (Salesman) filmiyle kazanan İranlı yönetmen Aşgar Farhadi, Trump'ın İranlıları da içeren seyahat yasağını boykot ederek törene katılmadı.

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