Oscar’da tarihi rezalet!

En iyi film ödülünün içinde yazılı olduğu zarflar karıştı. Dünya 5 dakikalığına yanıldı. En iyi film Oscarı'na Aşıklar Şehri'nin (La La Land) değer görüldüğü açıklandı. Ancak kısa süre içinde zarfların karıştığı ortaya çıktı. Akademi'nin en iyi film tercihinin Ayışığı (Moonlight) olduğu anlaşıldı.

En iyi film ödülünün içinde yazılı olduğu zarflar karıştı. Dünya 5 dakikalığına yanıldı. En iyi film Oscarı'na Aşıklar Şehri'nin (La La Land) değer görüldüğü açıklandı. Ancak kısa süre içinde zarfların karıştığı ortaya çıktı. Akademi'nin en iyi film tercihinin Ayışığı (Moonlight) olduğu anlaşıldı.

Dünya film sektörünün en büyük ödül töreni olarak adlandırılan Oscar ödül törenlerinin 89’uncusu bugün gerçekleştirildi. Türkiye saati ile 08:00’da sona eren törende bu yıl tarihi bir rezalet yaşandı. Törende ‘en iyi film ödülü’ zarfları karıştı. Hem törene katılanlar hem de ekran başındakiler şoke oldu. İşte fotoğraflarla Oscar’daki tarihi hata…

Gecenin sonunda, Akademi'ye göre yılın en iyi filmi Aşıklar Şehri (La La Land) olarak açıklandı. Kısa süre içinde en iyi film Oscarı'nın bulunduğu zarfın karıştığı açıklandı.

Ve en iyi filmin Ayışığı'nın (Moonlight) olduğu ortaya çıktı.

Aşıklar Şehri filminin yapımcısı ve oyuncusu Jordan Horowitz eline gerçek duyuruyu alarak izleyenlere gösterdi.

Bu ‘düzeltmeyle’ La La Land’ın başrol oyuncusu Emma Stone (Kendisi gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü de aldı) başta olmak üzere film ekibi büyük bir şok yaşadı. Tören bu tarihi rezaletin şoku ile sona erdi.