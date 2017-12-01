‘Osmanlı torunu’ Johnson: Kapımız Türklere her zaman açık

Türkiye'de 'Osmanlı torunu olarak tanınan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson “İngiltere’nin kapısı büyük büyük babam gibi İngiltere’ye gelerek hayatlarını burada kurmak isteyen enerjik, yetenekli ve parlak Türklere her zaman açık. Bundan gurur duyuyoruz ve Brexit’ten sonra da bu anlayışla da devam edeceğiz" dedi.

Osmanlı’nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal’in öz torunu Stanley Johnson’ın oğlu olan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, DHA'ya Ankara Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin enerjik, yetenekli ve parlak insanları çekmekten her zaman memnuniyet duyacağına vurgu yapan Johnson, akşam yemeği yedikleri Türk restoranı Sofra'nın sahibi Hüseyin Özeri bunlara örnek gösterdi.

Johnson, “İngiltere'nin kapısı büyük büyük babam gibi İngiltere'ye gelerek hayatlarını burada kurmak isteyen enerjik, yetenekli ve parlak Türklere her zaman açık. Bundan gurur duyuyoruz ve Brexit'ten sonra da bu anlayışla da devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile İngiltere ve Türkiye için ortak önem taşıyan konuları görüştüklerini vurgulayan Johnson, “Başbakan Binali Yıldırım'ı birkaç yıldır tanıyorum ve bence iyi bir iş çıkartıyor. İngiltere ve Türkiye ilişkilerine gelirsek bence siyasi zorluklara, siyasetin tüm gerginliklerine rağmen İngiltere ve Türkiye'nin ikili ilişkileri inanılmaz derecede güçlü” diye konuştu.

Röportaj sonunda Johnson, Türkçe olarak, “Teşekkür ederim ve çok güzel” dedi.