Otobandaki evsiz adam genç kadına ‘arabana bin ve kapıları kitle’dedi ve dakikalar sonra …

27 yaşındaki Kate McClure, cebindeki son parasını kendisine yardım etmek için harcayan evsiz adama 100.000 doların üzerinde bağış toplamayı başardı. Ve bunu sadece hikayesini anlatarak yaptı...

İyilik yapanlar gerçekten de iyilik buluyor. Bu nedenle yardıma ihtiyacı olan kişilere elimizi uzatmamız gerekiyor. Bir şekilde yaptığınız iyilik size misliyle geri dönüyor.

Günümüzde insanlar meşgul olduklarından veya umursamadıklarından yardıma ihtiyacı olanları görmezden geliyorlar. Az sonra okuyacağınız haberdeki kişi ise karşısındakini görmezden gelmemiş ve yaptığı iyilik ona misliyle geri dönmüş.

Kate McClure, New Jersey'den Philadelphia'ya aracıyla seyahat ederken bir anda aracı bozuldu ve yolda kaldı.

Son anda aracını kenara çekmeyi başaran genç kadın paniklemeye başladı. Yakınlardaki bir benzin istasyonuna gidip yardım istemeye karar verdi. Tam o sırada evsiz bir adam aracın içine girmesini ve kapıları kilitlemesini söyledi. Genç kadın da evsiz adamı dinledi ve beklemeye koyuldu.

Dakikalar sonra evsiz adam elinde benzin bidonuyla geldi. Son 20 dolarını Kate için harcamıştı.

Evsiz adamın adının daha sonra Johnny Bobbitt Junior olduğu anlaşıldı. 34 yaşındaki eski ambulans şoförü bir yıldır sokakta yaşıyordu. Bir yıl önce Philadelphia'da aldığı iş teklifi için buraya gelmişti ancak son anda onu işe almaktan vazgeçmişlerdi. İşe alınmayacağını öğrendiği gün geceyi sokakta geçirdi. Derken günler, haftalar, aylar ve hatta bir yıl geçti ve adam sokakta yaşamaya devam etti.

Genç kadının zor durumda olduğunu anlayan Johnny hiç tereddüt etmeden cebindeki son para olan 20 doları onun için harcadı. Her şey böyle başladı.

Kate, kendisine iyilik yapan adama bir şekilde teşekkür etmek istedi. Her gün erkek arkadaşıyla beraber Johnny'nin bulunduğu yerden geçerek ona para, yiyecek ve giyecek bıraktılar.

Haftalar boyunca çift, Johhny hakkında daha fazla bilgiye sahip oldu. Sokaklara nasıl düştüğünü de anlamaya başladılar. Hatta uzun süredir girmediği Facebook hesabındaki fotoğraflara bile baktılar.

Kate, “Fotoğraflarını görünce, ‘Ben de aynı duruma düşebilirdim' dedim” şeklinde bir ifadede bulundu.

Çift, Johhny'nin tekrardan eski hayatına dönmesi için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Bunun için para ve yiyecekten daha fazlasını yapmalarını gerektiğini biliyorlardı.

10 Kasım tarihinde GoFundMe isimli sosyal bağış sitesi üzerinden bir kampanya başlattılar. Hedeflenen miktar 10 bin dolardı.

Birkaç günde içinde 1.700 dolar para bağışı geldi. Müjdeli haberi vermek ve bunu kutlamak adına çift, Johnny'nin yanına gitti.

Evsiz adam suratında kocaman bir gülümsemeyle, “Bu miktar tekrardan ayaklarımın üstüne basmam için bana çok bile fazla” dedi.

Johnny'nin hikâyesi internette giderek yayıldı. Şu anda ise toplamda 250 bin dolar toplandı. İnsanların ne kadar vicdanlı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Hem çift hem de evsiz adam bağış miktarını görünce gözlerine inanamadı ve inanılmaz mutlu oldular.

Her gün kötü haberler okumaya alıştık. Böylesine haberler yüreğimizi ısıtıyor ve insanlığın ölmediğini gösteriyor.

Johnny'nin hikâyesini göz önünde bulundurarak hepimizin böyle bir duruma düşme ihtimali olduğunu unutmayın. ‘Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli' atasözü onun hayat hikâyesini çok iyi özetliyor. Paylaşmayı unutmayın.