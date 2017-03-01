Otostopla dünyayı gezen kızın Türkiye fotoğrafları

Endonezya'lı fotoğrafçı Nova Togatorop hiç para harcamadan dünyayı geziyor. Ulaşım olarak sadece otostop kullanan gezgin fotoğrafçı geçtiğimiz ay Türkiye'yi ikinci kez ziyaret etti.
Endonezyalı Nova Togatorop dünyayı hiç para harcamadan otostopla gezen gezgin bir fotoğrafçı. Geçtiğimiz ay Türkiye'yi ikinci kez ziyaret eden Nova Türkiye hakkında soruları cevapladı.
Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen gezgin fotoğrafçı Türkiye'nin birçok şehrini de gezerek İzmir'den Kars'a otostopla seyahat etti.
Hiç para harcamadan dünyayı gezmenin çocukluktan beri aklında olduğunu söyleyen Nova, bu fikrin bir kadın olarak kendisini hiçbir zaman korkutmadığını tam tersine hayatı farklı açılardan algılayarak daha azı ile daha çok şey elde etme deneyimini kazandığını söylüyor.
Seyahate çıkarken önceliğin vizesiz gidebileceği ülkelere verdiğini söyleyen Nova, Türkiye'nin bu seçenekler arasında hem fotoğraf hem de kültür açısından en iyilerinden biri olduğunu belirtiyor.
Kendisine Türk insanını sorulduğunda dünyada en yardımsever insanların Türk insanı olduğunu söylüyor.
Nova, Eskişehir yolculuğunda bir ara kaybolduğunu ve kimsenin İngilizce bilmediği bir bölgeye denk geldiğini, zor durumda kalmak üzereyken Türk Polisi'nin kendisine çok ama çok yardımcı olduğunu söylüyor.
Nova'nın ikinci Türkiye yolcuğunda başına gelen en kötü şey ise fotoğraf makinesinin Mardin'de çalınması oldu.
Bu olay için kesinlikle Türk insanlarını suçlamadığını söyleyen Nova, bu olayın sadece şanssızlık olduğunu, bu tür olayların dünyanın her yerinde yaşanabileceğini söylüyor.
Nova ayrıca Türkiye'nin kendisine göre gezginler için güvenilir ülkelerden birisi olduğunu belirtiyor.
Nova, seyehatları sırasında birçok ülkede birçok ülkenin mutfaklarını tatma fırsatı bulduğunu fakat Türk mutfağının farklı bir lezzeti olduğunu söyledi.
Yemek konusunda seçici olduğunu söyleyen gezgin fotoğrafçı "Peynir, yoğurt ve kuzu etini pek sevdiğimi söyleyemem fakat köfte, pide, çorba, börek, lahmacun, mantı ve şakşukaya bayıldım diyebilirim" dedi.
Dünya'yı otostopla gezmeye ömrünün yettiğince devam edeceğini söyleyen Nova'nın en büyük hedefi ise Şili'den Antartika'ya otostopla seyahat etmek.
İşte Nova'nın Türkiye'de çektiği diğer fotoğraflar... Mardin
Hasankeyf
Antalya
Isparta
Otostopla dünyayı gezen kızın Türkiye fotoğrafları