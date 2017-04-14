Özbekistan: Saldırgan hakkında daha önce uyardık

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta gerçekleştirilen kamyonlu saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan Özbekistan uyruklu şüpheliye dair açıklama yapan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kişinin IŞİD mensubu olduğunu doğruladı. Açıklamada, Batılı ülkelerin Özbek yetkililer tarafından saldırgan hakkında daha önce uyarıldığı ifade edildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te tutuklu bulunan 39 yaşındaki Rakhmad Akilov’un daha önce de kendi ülkesinde terör sempatizanlığı suçlamasından yargılandığını açıkladı. Açıklamada, Akilov’un Özbekistan’da insanlara Suriye’ye gidip IŞİD’e katılmaları çağrısında bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE ‘POTANSİYEL TEHDİT OLARAK’ BATILI ÜLKELERE BİLDİRİLDİ

Bakanlık, İsveçli yetkililer ile ortaklığı bulunan bir batılı güvenlik ajansına daha önce, Akilov’un ‘potansiyel tehdit’ olarak tespit edildiği bilgisinin paylaşıldığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, saldırganın 2014’te Özbekistan’dan ayrılarak IŞİD’e katıldığını bildirdi.

İSVEÇ’E SIĞINMA TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Stockholm’ün en işlek caddelerinden birinde, saldırganın kullandığı kamyonu bir alışveriş mağazasına sürmesiyle 7 Nisan’da gerçekleşen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. İsveç polisi, saldırganın IŞİD sempatizanı olması nedeniyle daha önce başvurduğu sığınma talebinin reddedildiğini açıklamıştı.