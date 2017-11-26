Pakistan’da, protestoculara karşı yardım isteyen hükümete şartlı destek kararı

Pakistan ordusu, seçim kanunu değişikliğini protesto eden gruplara karşı yardım isteyen hükümete, şartlı destek vereceğini açıkladı

Başbakan Şahid Hakan Abbasi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva durum değerlendirmesi yapıyor.

Pakistan parlamentosunun geçen ay seçim kanununda yaptığı değişikliğe karşı çıkan ve çoğunluğunu “Lebbey Ya Resullullah” hareketi üyelerinin oluşturduğu göstericiler, İslamabad ile Ravalpindi şehirleri arasındaki otoyolda protestolarına devam ediyor.

Polis, sabah saatlerinde yeniden gösterilere başlayan topluluğu, güvenlik kordonunda tutuyor.

Protestocular, Adalet Bakanı Zahid Hamid’in istifasını istiyor.

Dün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri polis 6 kişi ölmüş, 250’den fazlası yaralanmıştı.

Hükümet, olayların büyümesi üzerine ordu güçlerini polise yardım etmesi için göreve çağırmıştı.

Pakistan ordusu konuyla ilgili bir açıklama yaparak anayasal sorumluluğu gereği göreve hazır olduğunu ancak bunun öncesinde hükümetle bazı konuları değerlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, polisten gösterilerde tam kapasite yararlanılmadığı savunuldu.

Açıklamanın ardından Başbakan Abbasi ile Kara Kuvvetleri Komutanı Bajva bir araya geldi.

Pakistan ordusu dün de polis müdahalesiyle ilgili eylemin olaysız şekilde sona erdirilmesi önerisinde bulunduğunu ve tarafların şiddetten kaçınması gerektiğini duyurmuştu.