Pakistan’da Taliban burka giyip üniversiteye saldırdı: 9 ölü, 37 yaralı

Taliban'ın Pakistan kolu, öğrenci yurdunda ateş açtı. Olayda en az 9 öğrencinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Taliban’ın Pakistan kolu Tehrik-i Taliban’a (TTP) mensup saldırganlar burka giyerek kimliklerini gizleyip Peşaver kentindeki Tarım Eğitimi Enstitüsü’ne girdi. Saldırganlar öğrenci yurdunda ateş açtı. Olayda en az 9 öğrencinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Pakistan merkezli Dawn haber sitesi sabah saatlerinde Pakistan’ın kuzeyindeki Peşaver kentinde bulunan Tarım Eğitimi Enstitüsü’ne burka giyerek gizlenen 4 saldırganın girmeyi başardığını açıkladı.

Kapıdaki güvenlik görevlisini vurup yaralayan saldırganlar ardından üniversite kampüsündeki öğrenci yurduna girerek ateş açtı.

Saldırı sonucu en az 9 öğrencinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını duyuran Pakistan medyası bu sayının artmasının beklendiğini belirtti.

Yaralılar arasında öğrencilerin, güvenlik güçlerinin ve bir gazetecinin olduğu açıklandı.

SALDIRGANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının ardından bölgeye ordu ve polis güçleri sevk edildi.

Olay yerindeki polis memurları DawnNews’a yaptıkları açıklamada 4 saldırganın tamamının öldürüldüğünü söyledi.

Hayber Peştunya polisi de ‘başarılı temizlik operasyonunun’ ardından tüm saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıyı Tehrik-i Taliban’ın üstlendi. Örgüt sözcüsü saldırda ordu iç istihbaratına ait bir ‘güvenli evi’ hedef aldıklarını öne sürdü.

‘BÖYLE BİR GÜNDE KİM SALDIRI YAPABİLİR’

Hayber Peşyunya eyaleti Valisi İkbal Zafer Jhagra da siteye yaptığı açıklamada saldırganların üniversiteye gerçekleştirdiklerinden ‘daha şiddetli bir saldırı’ planladıklarını söyledi.

Saldırının Mevlid Kandili’nde yapılmasını da kınayan Vali “Böyle bir günde kim saldırı yapabilir. Bu dinimize de aykırı. Bu, saldırıları yapanların gerçekten terörist olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Reuters’e konuşan yaralı öğrenci Ahtestan ül-Hak yurtta genelde 400 civarında öğrencinin kaldığını ancak tatil nedeniyle olay sırasında yurtta 120 öğrencinin olduğunu söyledi.

PEŞAVER’DE TALİBAN SALDIRILARI

Aralık 2014’te Pakistan Taliban’ı Peşaver’deki bir askeri okula saldırmış ve 134 öğrenciyi öldürmüştü. Saldırı ülkenin en ölümcül saldırılarından biri olarak kayda geçmişti.