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Türbe bakıcısı 20 ziyaretçiyi, tek tek zehirleyip öldürdü

Pakistan'ın Penjab eyaletine bağlı Sargodha kentinde, bir Sufi türbesinde en az 20 ziyaretçi zehirlenerek ve hançerlenerek öldürüldü.
Sozcu.com.tr
12:572 Nisan 2017
Dünya
Türbe bakıcısı 20 ziyaretçiyi, tek tek zehirleyip öldürdü
Pakistan'ın Penjab eyaletine bağlı Sargodha kentinde, bir Sufi türbesinde en az 20 ziyaretçi zehirlenerek ve hançerlenerek öldürüldü.

Polis yetkilileri, cinayetleri türbenin Abdül Vahid adlı bakıcısının işlediğine inandıklarını söyledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Vahid’in tek tek odasına çağırdığı ziyaretçilere önce zehirli yiyecekler verdiği ardından bu kişileri, yanındakilerin yardımıyla hançerleyerek ve sopayla döverek öldürdüğü belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; olay yaralı bir kadının türbeden kaçarak hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı.

Polis yetkilileri, Vahid ve suç ortağı olduğundan şüphelenilen kişileri türbede yakaladı.

50 yaşındaki Vahid’in akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor.

Vahid, polise verdiği ifadede bu kişileri kendisini öldürmeye geldiklerinden korkarak öldürdüğünü söyledi.

Pakistan Geo Televizyonu, çıplak halde bulunan ziyaretçilerin öldürülmeden önce işkence gördüklerini duyurdu.

Son güncelleme: 12:5902.04.2017
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