Pakistan’da yaşanan olay meşhur Kayseri fıkrasını akıllara getirdi

Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi'de sokak köpeklerini boyayıp, cins köpek diye satan bir kişi tutuklandı.

Pakistan medyasında sadece Saghir soyismiyle anılan şahıs, sokak köpeklerini pahalı ve cins köpekler gibi gösterip internet üzerinden satıyordu.

DHA’nın haberine göre; berber olduğu öğrenilen Saghir hakkında, dolandırdığı müşterilerin şikayeti üzerine soruşturma açıldı.

Şikayetçi olan şahıslardan biri internet sitesinde gördüğü iki köpeği almak istedi. Her köpek için ise 50 bin rupi (yaklaşık 1880) lira ödedi.

Teslim aldığı köpekleri yıkadığı zaman boyanın aktığını fark ederek şikayetçi olan Riazuddin’in yanı sıra, mağduriyet yaşayan başka müşteriler de ortaya çıktı. Saghir’in bacanağı ve birkaç ortağıyla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Zanlının evinde Alman çoban köpeği gibi görünmesi için kahverengi ve siyahın tonlarına boyanmış dört sokak köpeği bulundu.

Polis sorgusu sırasında Saghir, suçlamaları kabul etti. Dolandırıcılık suçundan tutuklanan zanlının suç ortaklarının da yakalanması amacıyla soruşturma devam ediyor.

Pakistan’da yaşanan bu olay, cimri babalarının eşeğini boyayıp tekrar babalarına satan çocukları anlatan meşhur bir Kayseri fıkrasını akıllara getirdi.