Pakistanlı doktor New Yorklu bekarları çıldırttı

New York'ta eşyalı bir oda bulmak için Facebook'ta bir gruba mesaj atan Pakistanlı doktor bir anda bekarların gözdesi olarak ülke gündemine oturdu.

New York’ta tıp alanında staj yaparak deneyim kazanmak isteyen Rehan Munir’in sosyal medyada paylaştığı bir mesaj gündem oldu.

Yakışıklılığıyla dikkat çeken 26 yaşındaki tıp öğrencisi, Facebook’taki Gypsy Housing isimli konaklama arayanları buluşturan gruba bir mesaj atarak New York’ta eşyalı bir oda aradığını duyurdu.

Fakat Pakistan’da modellik de yapan Munir’in fotoğrafları ortaya çıkınca genç kadınlar adeta çıldırdı. Kapalı Facebook grubuna, “Ben Rehan, eşyalı bir oda arıyorum. Dost canlısı ve rahat biriyim ve temizliğe önem veriyorum” mesajını attı. Bütçesinin 800 dolar olduğunu söyleyen Munir’in fotoğraflarını gören genç kadınlar ve eşcinseller Munir’i adeta mesaj yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar, “Keşke odam olsa da kiralasam” derken bir kullanıcı, “Benim yanımda ücretsiz kalabilirsin” dedi.

Mesajı bir anda ilgi odağı olan Munir, bu kadar ilgi olmasına şaşırdığını söylerken, “Bu durum benim gururumu okşadı. Mesajı gece atmıştım ve sabah uyanınca herkesin beni konuştuğunu görmek çok şaşırttı. Şu an bekarım ama ilk hedefim kariyerimde ilerlemek” yorumunu yaptı.