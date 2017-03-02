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Palmira, IŞİD’den geri alındı!

Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle gerçekleşen harekatta Palmira antik kentini IŞİD'den geri aldı.
22:132 Mart 2017
Dünya
Palmira, IŞİD’den geri alındı!
Suriye ordusu Rusya'nın desteğiyle gerçekleşen harekatta Palmira antik kentini IŞİD'den geri aldı.

Suriye devlet ajansı SANA’nın aktardığına, Suriye ordusu Palmira antik kentini ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre ayrıca Palmira havalimanı da IŞİD’den alındı.

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Şehir içinde ise, özellikle batı ve güneyde kalan mahallelerinin ara sokaklarında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı olan Palmira antik kenti, bir sene önce IŞİD’in elinden alınmasına rağmen, Aralık ayında yine terör örgütü tarafından işgal edilmişti. Suriye ordusu dün de Palmira’nın tarihi kalesini geri aldığını açıklamıştı.  DHA

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