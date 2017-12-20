Panda dışkısı tuvalet kağıdı ve peçete oldu

Çin'de bir firma ülkenin sembolü pandaların dışkılarından tuvalet kağıdı, kağıt ve peçete üretmeye başladı. Panda dışkısından yapılan ürünler yakında raflardaki yerini alacak.

Çin’in güneyindeki Siçuan eyaletinde ‘Qianwei Fengsheng Kağıt Şirketi’ adlı firma ‘Dev Pandalar için Koruma ve Araştırma Merkezi’ ile işbirliğine giderek pandaların dışkısından ve yedikleri bambuların artıklarından tuvalet kağıdı, peçete ve kağıt üretti.

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Yakında ‘Panda Dışkısı’ (Panda Poo) adıyla piyasaya sürülmesi beklenen ürünlerin ambalajlrında bambu yiyen bir pandanın resmi bulunuyor.

Şirket, dışkıları Siçuan’daki 3 pandayı haftada birkaç kez ziyaret ederek topluyor.

Dışkılar kaynatıldıktan sonra pastörize ediliyor ve ardından kağıda dönüştürülüyor. Satıştan önce bakteri kontrolü de yapılıyor.

Panda dışkısından yapılan bir kutu mendil almak isteyen tüketiciler 43 yuan yani 6.5 dolar ödeyecek. Bu meblağ muadillerinin yaklaşık 10 katı.

Chengdu Business Daily’e konuşan Panda Koruma ve Araştırma Merkezi çalışanlarından Huang Yan “Bizim için çöplerimizle ilgileniyorlar” dedi.

BAKICILARI PANDA DIŞKISINI ‘YEŞİL TOP’ OLARAK ADLANDIRIYOR

Pandalar bambunun içindeki şekeri emiyor. Bu sırada da bambuların liflerini ayırıyor.

Bu işlem kağıt üretmek için lif kullanan şirketi de zahmetten kurtarmış oluyor.

Günde 12 ile 15 kg arasında bambu tüketen yetişkin bir panda günde yaklaşık 10 kg dışkı üretiyor.

Bambu yapraklarından oluştuğu için yeşil renkteki panda dışkıları bakıcıları tarafından ‘yeşil top’ olarak adlandırılıyor.

Pandalar ayrıca her gün bambu yaprakları ve kabuklarından oluşan yaklaşık 50 kg’lık bir gıda artığı bırakıyor.

Şirket yetkilisi Yang Chaolin bu durumu “Pandalar ve biz istediğimiz şeyi elde ediyoruz. Bu bir kazan-kazan durumu” diyor. Sputnik