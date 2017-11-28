Papa, Myanmar’da etliye sütlüye karışmadı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francesco, son dönemde insanlık dramının yaşandığı Myanmar'a gitti. Myanmar ziyareti sırasında Arakanlı Müslümanlar'ın maruz kaldığı şiddet ve baskılara üstün körü değinen Papa, "Tüm etnik grupları, insan haklarına ve bunun gerektirdiği temel prensiplerine uymaya çağırıyorum... İnsan onuru söz konusu olduğunda kimse bunun dışında bırakılmamalıdır" dedi.

Papa’nın Myanmar ziyareti sırasında Arakanlıların maruz kaldığı şiddetle ilgili ne diyeceği merak konusuydu. Papa, sorunu doğrudan dillendirmedi, ancak “farklı inanç mensupları arasında toplumsal barışa” çağrı yaptı. Myanmar’ı ziyaret eden Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francesco’nun, Arakanlı Müslümanlarının maruz kaldığı şiddet ve baskılara doğrudan temas edip etmeyeceğine dair bazı spekülasyonlar yapılmıştı.

Başkent Naypyidaw’da Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile görüşen Papa, Arakan krizini doğrudan dillendirmedi. Papa, “Tüm etnik grupları, insan haklarına ve bunun gerektirdiği temel prensiplerine uymaya çağırıyorum…İnsan onuru söz konusu olduğunda kimse bunun dışında bırakılmamalıdır” dedi. Papa, Myanmar’ın geleceğinin barış olması gerektiğini söylerken, farklı inanç gruplarının ülke açısından bir “çeşitlilik” olduğunu söyledi.

Milyonlarca Arakanlı Müslüman’ın Bangladeş’e kaçmak zorunda kaldığı bölgede yaşananlar hakkında Birleşmiş Milletler etnik temizlik kavramını kullanmıştı.

İLGİLİ HABER Papa, Aylan bebeğin heykelini tanıttı

Papa, “Birlik olmak demek, aynı olmak demek değildir. Aynı mezhep içinde bile farklılıklar olabilir. Barış ancak ve ancak farklı seslerin oluşturudğu korodan yükselen seslerle tesis edilebilir” dedi. Papa Francesco Asya gezisi kapsamında perşembe günü Bangladeş’e geçecek.