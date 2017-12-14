Papa: Şeytan gerçek bir insan

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis İtalyan televizyonuna konuştu. İtalyan Katolik Klilisesi'nin TV kanalı TV2000'de yayınlanan programda Papa, "Şeytan kötülüktür. Şeytan bir kişidir ve onunla diyaloğa girilmez" dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Frances, şeytanın sis gibi bir şey değil, gerçek bir kişi olduğunu söyledi ve “Şeytanla diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır” dedi.

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TV programında Papa, bir din adamı ile sohbeti sırasında şeytan kavramından söz etti. Papa, “Şeytan kötülüktür. Milano’daki sis gibi değildir. Yayılan bir şey değildir, bir kişidir. Kesinlikle emin olduğum bir şey söylemek istiyorum: Şeytanla diyaloğa girilemez. Şeytan’la diyaloğa girerseniz kaybolursunuz. O bizden daha akıllıdır. Sizi altüst eder, başınızı döndürür ve kaybolursunuz” dedi.

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Programı sunan Don Marco Pozza’nın “Yani şeytanın bir adı ve soyadı olduğunu mu söylüyorsunuz?” diye sorması üzerine de Papa “Evet, eminim” diye cevap verdi. Papa Francis daha önce de birçok defa şeytandan söz etmiş ve “Yeni nesiller, şeytanın bir mit, bir figür olduğuna, bir fikir olduğuna, kötülük fikri olduğuna inandırıldı. Ama şeytan vardır ve onunla mücadele etmeliyiz” diye konuşmuştu. Papa, 2013 yılında Vatikan’da hasta bir kişinin başına dokunarak dua etmiş ve bu dua “şeytan çıkarma ayini” olarak yorumlanmıştı.