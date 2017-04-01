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Paraguay’da halk sokaklara döküldü: Kongre binası ateşe verildi

Paraguay’da binlerce kişi, Başkan Horacio Cartes’in yeniden seçilmesine olanak sağlayacak yasa tasarının Kongre’de gizli oyla kabul edilmesinin ardından sokaklara döküldü. Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi.
13:031 Nisan 2017
Dünya
Paraguay’da halk sokaklara döküldü: Kongre binası ateşe verildi
Paraguay’da binlerce kişi, Başkan Horacio Cartes’in yeniden seçilmesine olanak sağlayacak yasa tasarının Kongre’de gizli oyla kabul edilmesinin ardından sokaklara döküldü. Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi.

Yapılan gizli oylamayla yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından yaşanan sokaklara dökülen Paraguaylılar Kongre binasını ateşe verdi.

Polisler göstericilere tazyikli su ve plastik mermi ile çok sert şekilde müdahale etti.

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre bir kongre üyesi polisin attığı plastik mermiyle vurularak yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Muhalefet partisi, gösterilerde bir kişinin öldüğünü duyurdu ancak polis kaynakları henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

 

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YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ateşe verilen Kongre binasındaki yangının iki saat boyunca devam ettikten sonra söndürülebildiği açıklandı. Öte yandan kongreye giren göstericilerin, yasayı destekleyen vekillere ait odaları “yerle bir ettiği” bildirildi.

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Paraguay’da 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasa ile başkanlık süresi tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlanmıştı.

Bugün yaşananlar Paraguay’ın demokratik bir ülke haline geldiği 1992 yılından bu yana yaşanan en kapsamlı şiddet olayları.

Gündüz saatlerinde başlayan olaylara polisin müdahalesi sert oldu. Bir protestocunun sırtında polisin kullandığı plastik mermilerin açtığı yaralar çok net bir şekilde görülüyor.

Gündüz saatlerinde başlayan olaylara polisin müdahalesi sert oldu. Bir protestocunun sırtında polisin kullandığı plastik mermilerin açtığı yaralar çok net bir şekilde görülüyor.

 

“BU BİR DARBE”

Yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yapan Başkan Cartes, itidal çağrısı yaparak, “Demokrasi şiddetle savunulmaz ve kazanılmaz. Bu hükümetin düzeni sağlamak için her şeyi yapacağından emin olabilirsiniz” dedi.

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Muhalef ise, Başkan Cartes’e yeniden seçilme kapısı açacak olan yasa teklifinin, ülke demokrasisini zayıflatacağı görüşünü dile getiriyor.

Muhalefet senatörlerinden Desiree Masi ise bunun bir darbe olduğunu ifade ederek, “Bu yasaya karşı direneceğiz ve insanları da bizimle birlikte direnmeye davet ediyoruz” dedi.

Son güncelleme: 13:2201.04.2017
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