Paris’in ilk nudist restorantı kapılarını açtı

Paris’in güneybatısında ki Vincennes bölgesinde açılan ilk nudist restorant Ô Naturel hizmet vermeye başladı. Felsefesinden ve adından da anlayabileceğimiz üzere restoranda çalışanlar ve müşteriler çıplak olmak zorunda.

Nudizm felsefesini savunan restoranlar Dünya genelinde artmaya başladı. Bu felsefeyle kurulan son restoran ise Fransa’nın başkenti Paris’te açıldı.

12. Paris’in Gravelle sokağında, geçen hafta “Paris Natürist Derneği” desteğiyle kapılarını açan restoranın ilk yemeğini de dernek üyeleri çıplak yedi.

Halka açılan, Métro Daumesnil’den kolayca ulaşılabilen restoranda yemek için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Sadece rezervasyon yapanların alındığı restorana 20 yaş altı kişiler ebeveyn izni olmadan alınmıyor.

Yemeğe geçmeden önce tüm müşteriler giysilerini ve cep telefonlarını vestiyerde bırakmak zorundalar. Restoranda menüler 49 Euro ile 59 Euro arasında değişiyor. Dışarıdan görülmemesi için restoranın camlarına dev perdeler çekili. Restoran sahibi Mike ve Stephane Saada'ya göre ilk müşteriler yüzde 40 ölçüde kadın.