Paris’te evsiz mültecilere insanlık dışı uygulama

Fransa'nın başkenti Paris'te mültecilerin zor kış koşullarından ve yağan kardan kaçarak uyumak için sığındıkları köprü altına yetkililer tarafından büyük kaya parçaları yerleştirildi. Uygulama büyük tepki çekiyor...

Fransa'nın başkenti Paris'te mültecilerin zor kış koşullarından ve yağan kardan kaçarak uyumak için sığındıkları köprü altına yetkililer tarafından büyük kaya parçaları yerleştirildi. Uygulama büyük tepki çekiyor...

Paris’in Porte de la Chapelle bölgesindeki evsiz mülteciler sorunu bir süredir ülkenin gündeminden düşmüyor. Fransız polisinin sokaklarda yatmalarına izin vermediği mültecilerin gidecek yeri yok.

Evsiz sığınmacılara kalmaları için yer göstermeyen Fransız yetkililer daha da ileri giderek, sığınmacıların kamp kurduğu köprünün altına büyük kayalar koyarak burada uyumalarına engel oldu.

Aktivistler yaklaşık bir haftadır devam eden bu insanlık dışı uygulamayı eleştirirken, mültecilerin günlerdir yatacak yer bulamadığını ve yetkililerden kendilerine yer gösterilmesini beklediklerini ifade ediyor.

Mültecilere yardım eden aktivist grup “Solidarité migrants Wilson”ın sözcüsü, “Bu büyük kayalar büyük acılar çekmiş bu insanların kalan umutlarını parçalıyor… Şoke eden bu uygulamayla ilgili yetkililerden cevap istiyoruz” diyor.